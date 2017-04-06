بالصور.. "القومي للقلب" يدشن حملة للتوعية بمخاطر "الحمى الروماتيزمية" في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

دشن معهد القلب القومي، اليوم الخميس، حملة للتوعية بمخاطر مرض الحمى الروماتيزمية، تحت عنوان: "معًا لحماية أبنائنا من خطر الحمى الروماتيزمية"، بحضور ممثلين من جمعية أصدقاء المعهد القومي، والمشاركة المجتمعية بالتربية والتعليم والتأمين الصحي.

وقال هاني عيسى، ممثل جمعية أصدقاء معهد القلب القومي، في تصريحات صحفية: "إن الحمي الروماتيزمية هي مرض ينتج عن إصابة الحلق بنوع من الجراثيم يُسمى "العقديات"، وهناك مجموعات عديدة من العقديات، إلا أن المجموعة الوحيدة التي تسبب تلك الحمى هي المجموعة "أ" فقط. ورغم أن عدوى العقديات تعدّ سببًا شائعًا للغاية لالتهاب البلعوم (التهاب الحلق) في فئة أطفال المدارس، إلا أنه ليس كل الأطفال المصابين بالتهاب البلعوم يصابون بالحمى الروماتيزمية".

من جهته، أشار محمد العدوي، مدير عام فرع ثقافة الأقصر، إلى أن التعاون مع الجمعيات الطبية يهدف لنشر التوعية بالأمراض المُعدية، خاصة مع دخول فصل الصيف وانتشار العدوى في أماكن الزحام.