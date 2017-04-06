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مقتل شخص بطعنة نافذة بسبب خلاف على قطعة أرض بمنشأة القناطر

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مقتل شخص بطعنة نافذة بسبب خلاف على قطعة أرض بمنشأة القناطر مقتل شخص بطعنة نافذة بسبب خلاف على قطعة أرض بمنشأة القناطر

مصراوي Masrawy

مقتل شخص بطعنة نافذة

كتب - محمد شعبان:

قُتل شخص على يد آخر بمركز منشأة القناطر بالجيزة؛ بسبب الخلاف على قطعة أرض.

تلقى اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود متوف بدائرة قسم شرطة منشأة القناطر.

وكشفت تحريات العميد خالد منير، مدير قطاع شمال أكتوبر، أن مشادة كلامية نشبت بين شخصين بسبب الخلاف على قطعة أرض، تطورت إلى مشاجرة، سدد أحدهما للآخر طعنة نافذة بالجسم أودت بحياته.

وتكثف أجهزة الأمن جهودها بقيادة العقيد عمرو البرعي، مفتش مباحث شمال أكتوبر، والرائد تامر صالح، رئيس مباحث منشأة القناطر؛ لضبط المتهم.

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