بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه "

سمر العشري

قالت أم محمد المعاق والذي تم اغتصابه من قبل 3 أشخاص بمحافظة الدقهلية كيف يتم أغتصاب أبني المعاق اللي بيصلي الفرض بفرضه.. بقه ده يرضي ربنا ياعنى هل هذا حرام ولا حلال.

وكانت أم محمد قد أجرت مكالمة تلفونية أمس مع ببرنامج ” صح النوم ” مع الإعلامي اللامع محمد الغيطي والمذاع علي قناة LTC، وتحدث معها عن تفاصيل الواقعة.

وروت أم محمد أنها تعمل في مستشفي وأثناء تواجدها في عملها، جاء 3 أشخاص وخذوا من علي ناصية شارعنا، وقاموا بفعل عملتهم القذرة.

وأكملت أم محمد وهي تبكي ياعني يرضي مين ده بس يا ناس لما يغتصبوا طفل معاق بيصلي الفرض بفرضه ومش بيسيب فرض، وحرام ده ولا حلال، طب يرضوا هما الكلام ده لحد من أهاليهم.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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