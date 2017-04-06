أخبار عاجلة

جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية -
فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم» -
بعد رؤية صورته بالتلفزيون.. متهم بـ«تفجير الكنيسة» يصرخ: «معملتش حاجة» -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | راغب علامة و أمير طعيمة وهند صبري | الحلقة كاملة -
غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف -
توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية -
مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم

بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه "

Google+ Print
بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه " بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه "

قالت أم محمد المعاق والذي تم اغتصابه من قبل 3 أشخاص بمحافظة الدقهلية كيف يتم أغتصاب أبني المعاق اللي بيصلي الفرض بفرضه.. بقه ده يرضي ربنا ياعنى هل هذا حرام ولا حلال.

وكانت أم محمد قد أجرت مكالمة تلفونية أمس مع ببرنامج ” صح النوم ” مع الإعلامي اللامع محمد الغيطي والمذاع علي قناة LTC، وتحدث معها عن تفاصيل الواقعة.

وروت أم محمد أنها تعمل في مستشفي  وأثناء تواجدها في عملها، جاء 3 أشخاص وخذوا من علي ناصية شارعنا، وقاموا بفعل عملتهم القذرة.

وأكملت أم محمد وهي تبكي ياعني يرضي مين ده بس يا ناس لما يغتصبوا طفل معاق بيصلي الفرض بفرضه ومش بيسيب فرض، وحرام ده ولا حلال، طب يرضوا هما الكلام ده لحد من أهاليهم.

 

المصدر:مصرفايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض

بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض

بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو

بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو

بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر

بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر

بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم

بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم