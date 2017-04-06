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معارض " أهلاً رمضان ".. موعد افتتاحها وكيف تنقذ بها «التموين» المواطنين من موجة الغلاء

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معارض " أهلاً رمضان ".. موعد افتتاحها وكيف تنقذ بها «التموين» المواطنين من موجة الغلاء معارض " أهلاً رمضان ".. موعد افتتاحها وكيف تنقذ بها «التموين» المواطنين من موجة الغلاء

خلال مداخلة هاتفية، صباح اليوم الخميس الموافق 6 أبريل 2017، قال المتحدث بإسم وزارة ، ممدوح رمضان، لبرنامج (صباح أون)، الذي يذاع على فضائية (أون لايف)، أن وزارة التموين، تبحث إجراءات التعاقد – مع وزارة الزراعة – على استيراد كميات كبيرة من الدواجن واللحوم.

أضاف ” رمضان ”، أن الوزارة تسعى بكل قوة لتوفير جميع إحتياجات المواطنين إستعداداً للموسم الرمضاني، وتتعهد بضخ الكميات اللازمة من السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية والأسواق، بجميع أنحاء الجمهورية، كما تتخذ الوزارة كافة إجراءات الضبط اللازمة لمنع محاولات الاحتكار، التي تؤثر سلباً على المواطن.

أشار المتحدث الرسمي بإسم وزارة التموين، أنه بداية من شهر مايو المقبل، سيتم إفتتاح معارض ” أهلاً رمضان ”، من أجل توفير (السلع وياميش رمضان)، بجميع المحافظات، بأسعار منخفضة، مناسبة لظروف المواطنين الإقتصادية

 

المصدر:مصرفايف

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