القصة الكاملة للرجل الذي عاشر طفلته 3 مرات بالمسجد

سمر العشري

شهد مركز ” البدرشين ” بمحافظة الجيزة جريمة بشعة جديدة تجعلنا نضرب كفء في الأخر ونقول، إلي أين يا دنيا تذهبين بنا.. وهل سيظل القادم أسوء.. وهل الأخلاق ستعود للأفضل أما ستكمل طريقها في سلسلة أنهيار الأخلاق.. وموت الضمير والرحمة.

فقد قام أب بمعاشرة ابنته التي لا تبلغ من العمر ألا 10 سنوات فقط أكثر من مرة ومنهما مرة داخل المسجد، كما أكدت الضحية.

وكانت البداية والتفاصيل عندما تلقى اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة أخطارا من الرائد هاني عكاشة رئيس مباحث البدرشين بلاغا من طفلة 10 سنوات وبرفقة جدها يفيد بقيام والدها بمعاشرتها جنسية غصب عنها 3 مرات ومنهما مرة داخل المسجد بعدما قام جدها بطردهما.

وأوضحت الطفلة أن والدتي ماتت بعد ولادتي وكنت أعيش أنا ووالدي في منزل جدي وقد أجبرني والدي علي معاشرتي مرتين في بيت جدي، وفي أحد المرات قام جدي بطرد والدي من المنزل لأنه كان يتناول المخدرات وكثير المشاكل، فقام فاصطحباني معه للنوم بأحد المساجد وقام بمعاشرتي بالقوة داخل المسجد.

وعليه فقد تم تحرير محضر بالواقعة وجاري البحث عن الأب ” المتهم ” للقبض عليه ووضعة تحت طائله القانون.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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