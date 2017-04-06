«كوستا» مهدد بالإيقاف بسبب «كومباني»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أفادت عدة تقارير صحفية بريطانية، أن دييجو كوستا، مهاجم تشيلسي الإنجليزي، أصبح يواجه عقوبة الإيقاف، بعد التصرف العنيف الذي قام به خلال المباراة التي لعبت أمس الأربعاء بين فريقه تشيلسي ومانشستر سيتي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز تشيلسي على السيتي بهدفين مقابل هدف، ضمنت المباراة التي جمعتهم على ملعب ستامفورد بريدج، لحساب الجولة 30 من البريميرليج.

وتدخل "كوستا" بعنف متعمد على مدافع السيتيسنز، فينسنت كومباني، في الدقيقة 70، وبدا أنه مقصود خاصة أن قدمي كوستا كانتا مرتفعتين بشكل واضح، وهو ما يهدد بإيقافه عددًا من المباريات، حسبما ذكرت صحيفة دايلي ميل البريطانية.

الحكم السابق الشهير، هوارد ويب، تحدث عن اللقطة، معتبرًا أن تقرير الحكم سيكون حاسمًا في قرار إيقاف كوستا، ففي حال دوَّن حكم اللقاء مايك دين الحادثة لن يتم إيقاف اللاعب، أما في حال كانت اللقطة من خلف ظهره ولم يشاهدها أو يدونها في التقرير فإن لقطات الفيديو ستستخدم وبالتالي قد يتعرض كوستا للإيقاف 3 مباريات مقبلة.

شاهد أيضا

جدير بالذكر أنه في حالة تم إيقاف كوستا لثلاث مباريات، فإنه سيتغيب عن مواجهات مهمة لفريقه في مشوار الفوز باللقب، وهي: بورنموث، مانشستر يونايتد، وساوثهامبتون.