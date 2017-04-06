كارثة.. أب يلقي نجلية بترعة نجع حمادي.. والتحقيق يكشف السبب الصادم

سمر العشري

بسم الله الرحمن الرحيم “وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا “، هذا هو كلام الله عز وجل الذي أوصنا بعدم الخوف من الجوع والرزق وأن الرزق بيدي الله الذي قسم الأرزاق ولم ينسي أحد.

ولكن تنسي أب ” نجع حمادي ” في قضية اليوم هذه الأيات الكريمة ولم يثق في رحمة الله وسلم نفسه للشيطان وأفكاره، وارتكب جريمة بشعة، بعدما قام بإلقاء أبنائه في ” ترعة نجع حمادي ” بسبب مروره بضائقة مالية.

وكانت البداية والتفاصيل عندما تلقي اللواء ناصر أحمد عبد العال مدير أمن سوهاج أخطارا من رئيس مباحث مركز نجع حمادي يفيد بقيام رجل ويدعي ” ناصر أحمد عبد العال فراج” 38 عام والذي يقيم بناحية الشعارنة الشرقية، بإلقاء طفليي أحمد 7 سنوات ومحمد 5 سنوات من أعلي الكوبري داخل الترعة وهذا ما أسفر عن غرقهم.

وعليه فقد تم القبض علي الأب وبمواجهته بجريمته أعترف بانه أنفصل عن زوجته منذ 3 سنوات وتركت له الطفلين، وهو الآن يمر بضائقة مالية حادة وهذا ما دفعه للتخلص منهما.

وعليه فقد تم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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