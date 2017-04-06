وزير الكهرباء: توزيع 45.5 مليون لمبة ليد

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قال وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، إن قطاع الكهرباء لديه برامجه الخاصة بترشيد وتحسين كفاءة وإنتاج واستخدام الطاقة، حيث تم إطلاق الخطة الوطنية الأولى لكفاءة الطاقة خلال الفترة (2012 – 2015) والتي تهدف الي تحسين كفاءة الطاقة بمعدل 5% سنوياً من متوسط استهلاك الخمس سنوات الاخيرة.

وأضاف الوزير، اليوم الخميس، بالجلسة الافتتاحية للدورة الثانية عشرة لاجتماعات المجلس الوزاري العربي للكهرباء بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية، أنه تم توزيع 10.5 مليون لمبة حتى الآن من إجمالي 13 مليون لمبة ليد من خلال شركات التوزيع، كما تم توزيع أكثر من 35 مليون لمبة ليد من خلال الموزعين المحليين، بإجمالي 45.5 مليون لمبة ليد، هذا فضلًا عن إطلاق حملة إعلامية ضخمة قبل بداية صيف 2016 لحث المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء، وضع خطة لإستبدال حوالى 3.9 مليون لمبة فى اعمدة انارة الشوارع بأخرى أكثر كفاءة(تم إستبدال حوالى 1.3 مليون لمبة).

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وأكد شاكر على إتخاذ عدد من الإجراءات الخاصة بكفاءة الطاقة فى المبانى الحكومية وبرنامج بطاقات كفاءة الطاقة والمواصفات للأجهزة الكهربائية المنزلية واعتماد الأكواد لكفاءة استخدام الطاقة بالمبانى المنزلية والتجارية والعامة، وأدت كل هذه الإجراءات الي انخفاض الحمل الاقصي من 29400 ميجاوات في أغسطس 2016 مقارنة بـ 29550 في أغسطس 2015.