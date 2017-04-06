قطع المياه عن السلام والمرج والخصوص لأكثر من 12 ساعة

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سيتم قطع المياه عن كبير من المناطق بمدينة السلام، وضعف شديد في المرج والخصوص، يوم السبت المقبل، لأكثر من 12 ساعة متواصلة.

وأوضحت الشركة في بيان صادر عنها ظهر اليوم الخميس، أن المناطق التي سيتم قطع المياه عنها هي «مساكن المحمودية الجديدة والقديمة والمنخفضة، مساكن القاهرة (هـ) و(و)، منطقة أطلس 4 بجميع عملياتها، مساكن الجمهورية، مساكن الإسكندرية، منطقة الشواكر بالقليوبية، محطة عقد 16 الصرف الصحي).

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وتابعت: «كما ستشهد منطقتى المرج، والخصوص، ضعف شديد في المياه، وذلك ابتداء من الساعة 10 صباح يوم السبت المقبل حتي الساعة 10 مساء نفس اليوم، نظراً لقيام الشركة بأعمال الإصلاح علي خط الطرد الرئيسي المغذي لرافع المياه أطلس بمدينة السلام.