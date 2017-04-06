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سعفان: إنهاء إجراءات سفر 100 شاب للعمل بإحدى دول الخليج

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سعفان: إنهاء إجراءات سفر 100 شاب للعمل بإحدى دول الخليج سعفان: إنهاء إجراءات سفر 100 شاب للعمل بإحدى دول الخليج

التحرير

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام لجنة متخصصة من الشركة الطالبة للعمالة المصرية للعمل بإحدى دول الخليج، باختيار 324 شابا سبق الإعلان عن المهن الشاغرة لديها، تحت إشراف الوزارة، تمهيدا لاختيار 100 منهم لإنهاء إجراءات سفرهم والالتحاق بالعمل.

وقال "سعفان" فى بيان له، إن اللجنة استمرت فى عملية الاختبارات على مدار 3 أيام بالوزارة، على 3 مهن بشركة للتجارة والمقاولات بإحدى دولة الخليج، برواتب بعملة دولة العمل توازى من 7 آلاف إلى 21 ألف جنيه مصرى، فضلا عن توفير المسكن والمواصلات، وتذكرة السفر والبدلات والإضافى، وسائل الانتقال الداخلية، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاه للشروط المطلوبة.

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وأكد الوزير أن الوزارة تسعى بشكل مستمر لتوفير فرص عمل للعمالة المصرية فى الخارج بمختلف التخصصات، من خلال مكاتب التمثيل العمالى بالخارج التابعة للوزارة

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التحرير

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