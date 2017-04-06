النائب عبده الجزار: «الناس بتموت بالبطيء بسبب ارتفاع الأسعار»

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تقدم النائب أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين، بطلب إحاطة عاجل للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين، بشأن ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية كاللحوام والأسماك والأرز، وغيرها، على محدودي الدخل خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

وأضاف الجزار، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن الحكومة لم تستطع حتى الآن أن تتصدى لحالة التضخم الشديد في كل السلع الأساسية، ولم تتخذ أي إجراءات استثنائية لحماية محدودي الدخل والمواطنيين البسطاء من ارتفاع الأسعار، قائلًا: "الناس بتموت بالبطيء بسبب زيادة أسعار الغذاء والكهرباء والمواصلات، والطبقة المتوسطة اقتربت من الانقراض".

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وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك تلاعبًا كبيرًا في الأسوق نظرًا لاختفاء الرقابة الحكومية، مثل أزمة اختفاء السكر لشهور وظهوره في الأسواق بعد مضاعفة سعره وهو ما يؤكد وجود تلاعب في السوق لصالح المحتكرين الكبار للسلع الأساسية، مطالبًا بضرورة وجود حلول إبداعية لمواجهة الارتفاع الشديد في أسعار السلع لتخفيف حالة السخط المتزايدة بين الشعب يوم بعد يوم.

وطالب وزير التموين بضروة تنظيم المجمعات الاستهلاكية وتوفير جميع السلع الأساسية للمواطن البسيط قبل شهر رمضان المبارك، والذي يشهد إقبالًا كبيرًا على السلع الغذائية.