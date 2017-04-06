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ممدوح حمزة عن أحمد موسي: إنسان جحود.. وفضل الثورة عليه كبير

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ممدوح حمزة عن أحمد موسي: إنسان جحود.. وفضل الثورة عليه كبير ممدوح حمزة عن أحمد موسي: إنسان جحود.. وفضل الثورة عليه كبير

التحرير

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علق الناشط السياسي ممدوح حمزة على حكم محكمة جنح مدينة نصر بمعاقبة الإعلامي أحمد موسى بالحبس 6 أشهر لإذاعته ونشر مكالمات هاتفية مسربة تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، بأن القضاء المصرى نزيه وشريف وسوف يظل كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، مؤكدا أن ثورة 25 يناير كان لها فضل كبير على أحمد موسي وقد تمتع بمزايا كثيرة بعد الثورة لا حصر لها.

وقال حمزة فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن الظلم الذى تعرض له خلال تسريب تلك المكالمة يفوق السجن أكثر من 6 أشهر بكثير، لكنه يحترم أحكام القضاء، لافتا أن اتهامه بالخيانة عمل حقير. 

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ووجه حمزة رسالة إلى الإعلامى أحمد موسي قائلا "أنت انسان جحود لأن فضل الثورة عليك كبير وقد كنت صبي لعمرو أديب وأصبحت مقدم برامج وللأسف ما اتعملتش من عمرو أديب حاجة".

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التحرير

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