بعد انفصاله عن زوجته.. أب يلقي طفلة في ترعة بسوهاج

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ألقى عامل غير متزن عقليا، بنجليه في ترعه نجع حمادي بسوهاج؛ بسبب مروره بضائقة مالية، وتم انتشال الجثتين بواسطة الإنقاذ النهري.



تلقى اللواء مصطفى مقبل، مدير أمن سوهاج، بلاغا من شخص بقيام زوج ابنته يدعى ناصر أحمد عبد العال 38 عاما، باصطحاب نجليه "أحمد"، 7 سنوات، و"محمد" 5 سنوات، وإلقائهما بترعة نجع حمادي من أعلى كوبري الشعارنة.

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وأضاف مقدم البلاغ، أن ابنته انفصلت عن زوجها منذ 3 سنوات، وكانت تقيم ونجليها رفقته، وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم، وتبين أنه غير متزن، قرر مروره بضائقة نفسية ومالية، نتيجة انفصاله عن زوجته.