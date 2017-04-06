ضبط 6 أطنان دقيق مدعم و128 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

قال العميد عصام أبو شقة، مدير مباحث التموين بأسيوط، اليوم الخميس، في تصريح صحفي: "إنه جرى تحرير 447 محضرًا تموينيًا خلال 5 أيام، مشددًا على إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومتابعة المنشآت العامة، وضبط الأسعار، وقمع الغش والتلاعب بالعلامات التجارية والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية".

وأعلن عن ضبط 6 أطنان دقيق بلدي مدعم و2 طن منظفات مجهولة المصدر، بالإضافة إلى ضبط 128 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام، و541 سلعة مجهولة المصدر وبدون فواتير، وضبط 163 علبة سجائر وبيعها بأزيد من السعر المحدد لها.

وأضاف العميد عصام، أنه جرى تحرير 134 محضر عدم حمل شهادة صحية و105 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، و58 محضر إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، كما حُرر 38 محضرًا لإدارة منشأة بدون ترخيص.

وأشار إلى إحالة المتهمين للتحقيق ونسب مخالفتهم للقانون رقم 109 لسنة 1980، والقانون رقم 453 لسنة 1985، والقانون رقم 163 لسنة 1985، مؤكدًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل شفافية.