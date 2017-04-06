"التنظيم والإدارة": إلحاق خريجي البرنامج الرئاسي في الجهاز الإداري للدولة

القاهرة- (أ ش أ):

قرر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المستشار الدكتور محمد جميل، الخميس، إلحاق خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة في الجهاز الإداري للدولة سواء كانوا من من العاملين به أو من غيرهم.

وأوضح رئيس الجهاز - في الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2017 -، أن هناك أربعة وسائل لتنفيذ هذه الخطوة من بينها نظام مساعدي ومعاوني الوزراء ونظام التعاقد مع العمالة المؤقته المقرر إصداره بقرار من الوزير المعني بالخدمة المدنية بالإضافة إلى نظامي الندب والإعارة.

وأكد أن تأهيل الشباب للقيادة لا يأتي إلا من خلال توسيع قاعدة المشاركة الشبابية في مختلف الجهات والهيئات الحكومية لخلق كفاءات حقيقية قادرة على تحسين مستوى الأداء والإنتاجية.

وأضاف رئيس الجهاز أن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب تجربة فريدة ورائدة لضخ دماء جديدة وتأسيس وإنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشابة القادرة على تولي مسئولية العمل السياسي والإداري بما يحقق في النهاية أهداف التنمية المستدامة.

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