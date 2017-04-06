تكريم ثلاثة طلاب بالعريش لابتكارهم نظام حماية للأجهزة الكهربية

كتبت- ياسمين محمد:

كرم الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، ثلاثة طلاب متفوقين من مدرسة العريش الثانوية الصناعية الفنية المتقدمة بمحافظة شمال سيناء.

والطلاب هم: محمد على الشربينى، وعبد الله محمد سليمان، وعيسى عطا عيسى.

وجاء تكريم الطلاب لتفوقهم وابتكارهم نظام حماية للأجهزة الكهربية يمنع تشغيلها إلا وفق إدخال كلمة السر الخاص به، وفي حالة إدخال كلمة سر خطأ ينطلق جرس إنذار شديد للتنبيه.

ووجه الجيوشي، الطلاب بضرورة تطوير ابتكارهم وتقديمه لأكاديمية البحث العلمي لتسجيله رسميًا حماية لأفكارهم الإبداعية، ووجه أيضًا بتطوير البرمجة المستخدمة وجعلها أكثر احترافية لكى يمكن تسويقها كمنتج تجارى عالى المواصفات.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يتم العمل وفق توجه وزارة التربية والتعليم الفنى لتنمية الأفكار الإبداعية للطلاب من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات المبتكرة، مثل مشروع التخرج، وبرامج زيادة الأعمال التى تهدف لتنمية شخصية الطالب، وتزويده بمهارات التواصل والتفكير الناقد، واتخاذ القرار، والاختيار من بين بدائل.