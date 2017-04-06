"التعليم" تقيم مهرجان القرائية بمحافظة شمال سيناء

كتبت- ياسمين محمد:

أقامت وزارة التربية والتعليم، الخميس، مهرجان القرائية السنوى الأول للعام 2016/2017، بإدارة بئر العبد التعليمية بمحافظة شمال سيناء.

أوضحت راندة أحمد شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسى، في بيان صجفي، أن الاحتفالية تمت بمدرسة الشهيد سالمان ضيف الله، واشتملت على أنشطة لاصفية للغة العربية لتلاميذ مرحلة التعليم الأساسى، وإلقاء شعرى ومسرحة منهج، وأغانى وطنية، واستعراضات فنية.

وأضافت الدكتورة هناء قاسم مدير عام الإدارة العامة للقرائية، أن الاحتفال تضمن معرض القرائية، الذى اشتمل على وسائل جميلة مصنوعة من خامات البيئة البسيطة، تعبر عن البيئة السيناوية، وتعليق من تلاميذ الصفوف الثلاثة الأولى على كل ركن من أركان المعرض، الذى ضم محاور واستراتيجيات القرائية.

وشارك بالاحتفال، ممثلين لوحدات القرائية فى​ سبع محافظات هى: الجيزة، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، وشمال سيناء.