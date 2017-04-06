جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

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أشاد اللاعب المخضرم ريان جيجز، نجم المنتخب الويلزي وفريق مانشستر يونايتد السابق، وسفير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بالمنتخب المصري والمستوى الذي يقدمه خلال الفترة الأخيرة.

قال جيجز، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس، بأحد فنادق القاهرة: "شاهدت مباريات عديدة من قبل للمنتخب المصري، وقدموا مستوى مميز في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة، لكنه لم ينجح في الفوز.. أعتقد أن هذا الجيل من الشباب سيكون قادر على التواجد في بطولة كأس العالم المقبلة في روسيا 2018".

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وعن المحترفين المصريين، أضاف جيجز: "اللاعبون المصريين بدأوا في التواجد بكثافة في أوروبا وشاهدنا محمد صلاح في تشيلسي منذ سنوات قليلة، وهو لاعب مميز".

جدير بالذكر أن "جيجز" يتواجد في القاهرة، بصحبة كأس دوري أبطال أوروبا، في رحلة سياحية، يطوف بالكأس عددًا من البلدان، إطار الحملة الترويجية لدوري أبطال أوروبا.