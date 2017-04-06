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غدا.. اختبار طبي لثلاثي الزمالك

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غدا.. اختبار طبي لثلاثي الزمالك غدا.. اختبار طبي لثلاثي الزمالك

التحرير

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يخضع ثلاثي فريق الكرة بنادي الزمالك، حسني فتحي وحسام باولو وإيمانويل مايوكا، لاختبار طبي على هامش المران، غدًا الجمعة، استعدادًا لمواجهة انبي يوم 10 من الشهر الحالي في الدوري.

يعاني حسني فتحي من إصابة عبارة عن إجهاد في العضلة الأمامية، بينما يعاني حسام باولو من رشح خفيف في الركبة ومايوكا من إصابة بإجهاد بالعضلة الخلفية.

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الجدير بالذكر أن الزمالك تلاقي هزيمة من فريق الشرقية بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهم، أمس الأربعاء، ضمن مباريات الأسبوع الـ21 من مسابقة الدوري الممتاز.

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التحرير

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