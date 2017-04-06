أخبار عاجلة

فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب -
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

مران قوي لمستبعدي الأهلي من مواجهة بتروجيت وتأهيل مروان

Google+ Print
مران قوي لمستبعدي الأهلي من مواجهة بتروجيت وتأهيل مروان مران قوي لمستبعدي الأهلي من مواجهة بتروجيت وتأهيل مروان

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب- أحمد سعيد و أحمد شحاتة

أدَّت مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وفريق بتروجيت، مرانًا قويًا على ملعب مختار التتش، صباح اليوم الخميس.

قاد المران، سيد معوض، المدرب المساعد، والتونسي أنيس الشعلالي، المعدُّ البدني، ومحمد أبوالعلا، مدرب الأحمال، وشارك فيه، عماد متعب، وكريم نيدفيد، وعمرو بركات، وعلي معلول، ومحمد نجيب، وباسم علي، وصالح جمعة، وجونيور أجايي، ومسعد عوض، وأحمد حمدي.

بينما خضع مروان محسن، مهاجم الفريق، لجِلسة علاج طبيعي وتأهيل في الجيم، على هامش مران الفريق، وأدَّى اللاعب جلسة التأهيل في صالة الجيم، وفقًا للبرنامج الطبي الموضوع له، للتخلص من الإصابة في الرباط الصليبي، التي تعرض لها خلال مشاركته مع الوطني ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

شاهد أيضا

 


 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ملاعب ONsport: حازم إمام يرشح "ميدو" لتدريب المنتخب الأولمبي

ملاعب ONsport: حازم إمام يرشح "ميدو" لتدريب المنتخب الأولمبي

مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي