مران قوي لمستبعدي الأهلي من مواجهة بتروجيت وتأهيل مروان

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كتب- أحمد سعيد و أحمد شحاتة

أدَّت مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وفريق بتروجيت، مرانًا قويًا على ملعب مختار التتش، صباح اليوم الخميس.

قاد المران، سيد معوض، المدرب المساعد، والتونسي أنيس الشعلالي، المعدُّ البدني، ومحمد أبوالعلا، مدرب الأحمال، وشارك فيه، عماد متعب، وكريم نيدفيد، وعمرو بركات، وعلي معلول، ومحمد نجيب، وباسم علي، وصالح جمعة، وجونيور أجايي، ومسعد عوض، وأحمد حمدي.

بينما خضع مروان محسن، مهاجم الفريق، لجِلسة علاج طبيعي وتأهيل في الجيم، على هامش مران الفريق، وأدَّى اللاعب جلسة التأهيل في صالة الجيم، وفقًا للبرنامج الطبي الموضوع له، للتخلص من الإصابة في الرباط الصليبي، التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الوطني ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

شاهد أيضا



