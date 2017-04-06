«جيجز» بعد زيارته لمصر: كأنني في منزلي وسأعود مع أطفالي قريبا

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أبدى الويلزي ريان جيجز، نجم مانشستر يونايتد السابق، وسفير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، سعادته باستقبال المصريين له منذ وصوله إلى القاهرة برفقة كأس دوري الأبطال، ضمن الحملة الترويجية لدوري أبطال أوروبا، والتي يزور فيها عددًا من البلدان.

وتحدث "جيجز" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس في القاهرة: "بالطبع سأزور مصر مرّة أخرى، شعرت بسعادة كبيرة خلال هذه الزيارة، وسأعود مرة أخرى ولكن بصحبة أطفالي، وستكون رحلة ثقافية أيضًا للتعلم، فلقد استمتعت بالأهرامات وأبوالهول ونهر النيل".

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أضاف جيجز: "سأتكلم بكل حب عن مصر، لما شاهدته من أشياء عظيمة هنا، وأحسست بحب المصريين لي، منذ لحظة خروجي من الطائرة وأنا أرى الترحيب في كل مكان، وأشعر وكأني في منزلي.. صوري مع الأهرمات ستظل خالدة في زهني".