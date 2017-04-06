بالأرقام| هل يواصل الأهلي تفوقه التاريخي أمام بتروجت؟

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يلتقى اليوم الخميس في السابعة مساءً باستاد السلام، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري مع نظيره بتروجت، بقيادة حسن شحاتة، ضمن مؤجلات الجولة الـ23 من مسابقة الدوري العام.

«التحرير» تستعرض في التقرير التالي تاريخ مواجهات الفريقين:



- عدد المواجهات

التقى الفريقان من قبل في 17 مباراة خلال بطولة الدوري، حيث حقق الأهلي الفوز في 12 مباراة، وتعادلا الفريقان في 5 مباريات، ولم ينجح بتروجت فى الفوز على الأهلي مطلقًا من قبل.

- الفوز الأكبر

الأهلي: خلال الـ17 مباراة، حقق المارد الأحمر أكبر فوز له على بتروجت بنتيجة (4-0) فى ثلاث مواجهات عام 2006

و2008 و2014، وجاءت جميعها خلال بطولة الدوري الممتاز.

- هدّاف الفريقين

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- نجح الأهلي فى تسجيل 35 هدفا في تاريخه أمام الفريق البترولي، ويعد مهاجم الفريق الحالي عماد متعب أكثر من سجل في مرمي بتروجت برصيد 5 أهداف.

- بينما بتروجت سجل خلال الـ17 مباراة التى خاضها الفريق البترولي أمام الأهلي 10 أهداف فقط، ويعد المحترف الإثيوبي شميليس بيكلي برصيد هدفين.

- الشباك النظيفة

نجح الأهلي في المحافظة على شباكه نظيفة خلال لقاءات بتروجت في 10 مناسبات، بينما استطاع بتروجت المحافظة على نظافة شباكه مرة وحيدة فقط.

- أعلى اللاعبين مشاركة

يعد حسام عاشور، لاعب الأهلي أكثر اللاعبين مشاركة في صفوف الفريقين، حيث شارك مع القلعة الحمراء خلال 13 مباراة، بينما يعد أسامة محمد، ظهير أيسر بتروجت، أكثر لاعب شارك مع الفريق البترولي أمام الأهلي خلال 10مباريات.

- لاعبون شاركوا مع الفريق الأول بالناديين

هناك 16 لاعبا شاركو بقمصان الأهلي وبتروجت طوال تاريخ الفريقين، ويعد أبرزهم: وليد سليمان، ومروان محسن، ومصطفى شبيطة، والسيد حمدي، ومحمد فاروق، وإسلام الشاطر، وخالد بيبو، وعلاء إبراهيم، وشهاب الدين أحمد.