«جمالي طبيعي» و«أكره الزواج».. أجرأ تصريحات شيرين رضا في «شيري استوديو»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك تسجيل سجل عبر الفيسبوك سجل عبر تويتر اضف تعليق سجل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق

حلت الفنانة شيرين رضا أمس الأربعاء ضيفة على برنامج "شيري استوديو" الذى تقدمه المطربة شيرين عبد الوهاب على قناة "دى إم سى"، وكشفت خلال الحلقة عن العديد من جوانب حياتها الشخصية، والتى نرصدها فى التقرير التالى..

1- سبب اختفائها المفاجئ

كشفت شيرين رضا عن أسباب غيابها عن الساحة الفنية لفترة بعدما نجحت فى ترك بصمة خاصة بها على الشاشة مرجعة السبب فى ذلك إلى رغبتها فى التفرغ لتربية ابنتها لتكون لها الأم والأب معًا، قائلة: "كان لازم أبقى مع نور وأهتم بتربيتها، ماينفعش تبقى لوحدها يعنى يبقى ولا أب ولا أم".

وأشارت "رضا" خلال الحلقة إلى أنها بدأت حياتها الفنية بالإعلانات التليفزيونية، موضحة أنها دخلت مجال الإعلانات بالصدفة عن طريق المنتج طارق نور.

2 - "علقة" أحمد الفيشاوي

كشفت شيرين رضا عن كواليس فيلم "خارج الخدمة" الذى شاركت فيه برفقة الفنان أحمد الفيشاوى، مشيرة إلى أن "العلقة" التي تلقتها منه في الفيلم كانت حقيقية وليست تمثيلًا، قائلة: "المفروض لما يتصور مشهد ضرب لا يمس الممثل واليد توضع بشكل معين وزاوية التصوير تبين أنه تم ضربها، ولكن ما يحدث في السينما عك".

3- براد بيت "زي القمر"

شاهد أيضا «بحب الحيوانات أكتر من البني آدمين».. 5 تصريحات «مثيرة» لشيرين رضا شيرين رضا تهاجم جابر نصار بعد واقعة تسميم الكلاب: «اعتذارك مرفوض» شيرين رضا للمنتخب: «رجعتولنا الروح الوطنية وده أهم من البطولة»

كشيرين رضا إنها تحب النجم العالمي براد بيت، قائلة: "أنا بحب براد بيت أعمل إيه طيب وهو واد زى القمر"، مشيرة إلى أنها ضد عادة الغرب في تجديد ذكرى الزواج بين الزوجين كل 5 سنوات.

4- "جمالى طبيعى"

كشفت "شيرين" عن أسباب احتفاظها بجمالها إلى الآن، مشيرة إلى أنها لا تقوم بإجراء عمليات تجميل، وأنها تحافظ على صحتها بعدم تناول "اللحوم" بأنواعها، قائلة: "أنا مش باكل أى حاجة صاحية، سواء لحمة أو فراخ أو سمك أو بيض".

5- "كارهة فكرة الجواز"

وعن عدم زواجها مرة ثانية بعد تجربتها الأولى مع المطرب عمرو دياب، قالت "رضا" إنها تكره عادات الزواج في مصر، خاصة فكرة "سي السيد"، قائلة: "المرأة علشان تفضل جملية الأفضل لها ألا تتزوج.. وبقول للناس سيبوني في حالي مبسوطة كده".