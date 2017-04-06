لمخالفتهما الاشتراطات الصحية.. إغلاق مستشفى خاص وعيادة غير مرخصة بالمنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

وافق الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، على إغلاق مستشفى المبرة بأشمون، لحين تلافي المخالفات الواردة بالقانون رقم( 153) لسنة 2004 بشأن تنظيم العمل داخل المنشآت الطبية الخاصة .

جاء ذلك بناءً على تقرير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية، والذي أكد عدم وجود شبكة غازات بالمستشفى ووجود أدوية منتهية الصلاحية داخل جناح العمليات، مع عدم مطابقة جناح التعقيم للمواصفات، فضلاً عن عدم اتباع سياسة مكافحة العدوى داخل المستشفى .

وفي ذات السياق قرر المحافظ إغلاق عيادة الدكتور أحمد إبراهيم سليمان دنيا، بقرية بهواش التابعة لمركز ومدينة منوف، كونها تُدار بدون ترخيص ومخالفتها قوانين وقرارات وزارة الصحة.

وأكد محافظ المنوفية على استمرار الحملات التفتيشية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الهادفة، للحفاظ على صحة وسلامة أبناء المحافظة.