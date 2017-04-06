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استعدادًا لـ"شم النسيم".. "صحة المنوفية" تكثف حملات الرقابة على "الأسماك المملحة"

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استعدادًا لـ"شم النسيم".. "صحة المنوفية" تكثف حملات الرقابة على "الأسماك المملحة" استعدادًا لـ"شم النسيم".. "صحة المنوفية" تكثف حملات الرقابة على "الأسماك المملحة"

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حملات الرقابة على مصانع الأسماك المملحة

المنوفية - مروة فاضل:

أكدت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، تكثيف حملات الرقابة على مصانع الأسماك المملحة؛ استعدادًا لعيد شم النسيم.

وأضافت "سرور" في تصريحات على هامش اجتماعها مع مراقبي الأغذية بالإدارات الطبية، أنهم يحكمون الرقابة على أماكن بيع اللحوم والثلاجات، وأنشأوا لجانًا مشتركة مع والطب البيطرى ومباحث التموين؛ لمراقبة الأغذية المعروضة بالأسواق واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية في حالات التسمم الغذائي.

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