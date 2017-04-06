4 ملامح أساسية تحدد مستقبل السيارات في العالم بمعرض «سيول»

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يتابع جمهور السيارات على مستوى العالم معرض سيول الدولى للسيارات، والذي يشهد إقبالًا متوسطًا من جانب الشركات والكيانات العملاقة في مجال صناعة السيارات والتكنولوجيا المتعلقة بها، لاسيما تلك التي تهتم بشكل مباشر برفاهية القيادة وعوامل السلامة والأمان للركاب والبيئة المحيطة.

واتسم المعرض الدولي في كوريا الجنوبية بالعديد من العوامل التي يهتم بها الجمهور في العالم، وخاصة تلك التي تتعلق بالتوجهات الأساسية للشركات المصنعة، حيث ظهر من خلال معرض سيول بعض الملامح الرئيسية لصناعة السيارات في المستقبل القريب، نستعرضها فى النقاط التالية..

السيارات الخضراء



بدا من الواضح اهتمام الشركات العالمية المصنعة للسيارات بالدور الإيجابي الذي تتنافس من أجل تحقيقه على مستوى الأسواق العالمية، خاصة ما يتعلق بصناعة سيارات نظيفة تعمل بالوقود الكهربي، وتقليل الاعتماد على المحروقات، والتي بدورها تمثل مصدرًا رئيسيًّا لتلوث البيئة.

التقنيات الحديثة

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لم تعد المعارض الدولية للسيارات مجرد ساحة لطرح الإصدارات والسيارات الجديدة للجمهور، ولكن باتت حلبة تنافسية واضحة بين العديد من الشركات العالمية لابتكار التقنيات الحديثة، حيث أظهرت مرسيدس تقنية للركن الذاتي، كما كشفت هيونداي عن تقنيات الاعتماد على خلايا الوقود، بالإضافة إلى أدوات التحكم الكامل في السيارة عن بعض.

SUV

السيارات الرياضية متعددة الأغراض باتت واحدة من الطرز الأكثر انتشارًا على مستوى العالم، وشهد المعرض الدولي اهتمامًا بالغًا بهذا النوع من السيارات، حيث أطلقت سانج سونج الكورية إصدارًا جديدًا من "ريختون"، كما أعلنت هيونداي تصنيعها لمنصة "شاسيه" جديد للسيارات الرياضية متعددة الأغراض "SUV" الكهربية.

السيارات الكهربية

وضح من خلال مشاركات العديد من الكيانات الرئيسية على مستوى صناعة السيارات، الاهتمام الواضح بعرض الإصدارات الكهربية، فجاءت شيفروليه بإصدار جديد من فولت، بينما عرضت مرسيدس وBMW نسخًا كهربية من فئات "AMG" والسابعة على الترتيب.