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وزير البيئة يصل المنيا لتفقد مصنع تدوير القمامة بالعدوة

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وزير البيئة يصل المنيا لتفقد مصنع تدوير القمامة بالعدوة وزير البيئة يصل المنيا لتفقد مصنع تدوير القمامة بالعدوة

مصراوي Masrawy

مصنع تدوير القمامة بالعدوة

المنيا – ريمون الراوي:

وصل، منذ قليل، الدكتور خالد فهمى وزير البيئة إلى مدينة العدوة شمال المنيا، وكان في استقباله عصام البديوي، محافظ المنيا وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

ومن المقرر أن يتفقد الوزير أعمال الإحلال والتجديد لمصنع تدوير القمامة بالظهير الصحراوي الغربي بمركز ومدينة العدوة أقصى شمال غرب المحافظة.

يشار إلى إقامة المصنع على مساحة 25 ألف متر مكعب، حيث بلغت التكلفة الإجمالية للتجديد 32 مليون جنيه ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى من خلال اتفاقية مبادلة الديون المصرية الإيطالية.

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