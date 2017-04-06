محافظ أسيوط يلتقي 17 برلمانيًا لمناقشة مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي

أسيوط - أسامة صديق :

شدد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الخميس، على ضرورة الانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف مراكز المحافظة في مواعيدها المحددة طبقًا للخطة الزمنية، وسرعة إزالة جميع المعوقات أمام بعض المشروعات المعطلة بسبب بعض الصعوبات، أو تعثر بعض شركات المقاولات المنفذة.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه المحافظ اليوم، لحل مشاكل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، بحضور المهندس محمد عبد الجليل النجار، سكرتير عام المحافظة، والمهندس محسن الحسيني، رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندس محمد صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، و17 نائبًا من أعضاء مجلس النواب عن المحافظة.

وأشار المحافظ إلى ضرورة الاهتمام بمنظومة المعالجة الثلاثية بمحطات الصرف الصحي بالمحافظة بعد أخذ الموافقات اللازمة من خلال اللجان والهيئات المشكّلة لذلك، مع متابعة نتائج تحليل عينات مياه محطات المعالجة بصفة مستمرة.

من جانبه أوضح المهندس محسن الحسيني، في تصريحات صحفية، أنه سيجري الانتهاء من محطات صرف صدفا والغنايم في 30 يونيه 2017، ومحطات منفلوط وساحل سليم والبداري والقوصية وديروط في 31 ديسمبر 2017، مؤكدًا على المتابعة المستمرة لمراحل التنفيذ والالتزام بالمواعيد المحددة طبقا للخطة الزمنية، مع مراعاة الاشتراطات والضوابط المحددة للإنشاء حتى يتسنى للهيئة تسليم تلك المحطات لشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

من جهة أخرى، لفت المهندس محمد صلاح، إلى أن محطة صرف صحي القوصية تُخرج من 15 إلى 20 ألف متر مكعب مياه يوميًا، وجار تخصيص 900 فدان لإقامة الغابة الشجرية للمحطة، بالإضافة إلى دراسة إنشاء محطة رفع لكي تستوعب المساحة الجديدة المقرر تخصيصها، منوهًا باستمرار عمليات التدبيش وإنشاء سور للمحطة لتلافي أي سلبيات لها.