شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

كتبت- هاجر حسني:

قال محمد شاكر وزير الكهرباء، الخميس، إن مصر والمملكة العربية السعودية تعملان على استكمال مشروع الربط الكهربائي المشترك بينهما من خلال خطوط للربط الكهربائي بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات، وأنه من المتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولي من المشروع في عام 2020، كما أن دراسات الربط مع السودان وأثيوبيا جاري تحديثهما لمواكبة تطور الشبكات بتلك الدول.

وأضاف شاكر في كلمته بالجلسة الافتتاحية للدورة الثانية عشرة لاجتماعات المجلس الوزاري العربي للكهرباء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، أنه تم خلال مارس 2017 توقيع مذكرة تفاهم لإعداد دراسة جدوي الربط بين مصر وقبرص واليونان، وتتطلع مصر لإنجاز مشروع ممر الطاقة الخضراء (Green Corridor) بما فيه صالح جميع الدول الأفريقية وبعد الانتهاء من هذه المشاريع ستكون مصر مركز محوري للربط الكهربائي بين أوروبا والدول العربية والأفريقية.

وتابع: "تم تشكيل مجموعة عمل الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة، وعقد اجتمـاعها الأول بتاريخ، سبتمبر الماضي، ببيروت، وذلك على هامش فعاليات منتدى بيروت للطاقة، كما تعاقدت أمانة المجلس بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجـددة وكفـاءة الطاقـة بالتعاقد مع خبير متخـصص للقيـام بمهمـة إعـداد الاستراتيجية".​