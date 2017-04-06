"الغندور" يكشف تفاصيل اجتماع لجنة صندوق تطوير التعليم

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور عبد الوهاب الغندور - الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم الخميس، على ٥ قرارات بهدف تطوير التعليم على رأسها توقيع بروتوكول تعاوني ثلاثي مع جامعة الإسكندرية، وأكاديمية مصر للقيادة لإنشاء مركز تعليمي في القيادة وتدريب السائقين في الحكومة والقطاع العام.

وأوضح "الغندور" - في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء - أنه تم الموافقة على إنشاء نموذج تعليمي في مجال الغزل والنسيج، وتطوير المنظومة في هذا المجال، والموافقة على تبني الصندوق نموذج تعليمي في مجال صيانة وإنشاء السفن عن طريق مركز تدريب ترسانة الإسكندرية.

كما وافق المجلس على بعض الطلبات المالية والإدارية المتعلقة بمجمع أسيوط المتكامل بالتعاون مع الحكومة الألمانية من خلال شراكة فنية ومالية بتمويل بإجمالي ٢٠ مليون يورو، والشراكة الفنية من خلال وزارة التربية والتعليم الألمانية.

وقال الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إنه من المتوقع الانتهاء من النموذج التعليمي، مشيرًا إلى أنه من المتوقع قبول الدفعة الأولي من خريجي المرحلة الإعدادية بالمجمع في سبتمبر ٢٠١٧ .

وأشار الدكتور عبد الوهاب الغندور، إلى أنه تم الموافقة - أيضًا - على تعميم النموذج التعليمي الفني الصناعي، لدعم وتطوير ٢٧ مدرسة تعليم فني بواقع مدرسة بكل محافظة.