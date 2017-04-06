هيمنة إسبانية.. الفرق الأكثر تهديفا في الدوريات الـ5 الكبرى

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استطاع فريق برشلونة الإسباني أن ينتزع صدارة الفرق الأكثر تهديفا في الدوريات الخمس الكبرى، من فريق موناكو الفرنسي، بعد فوز أمس الأربعاء على نظيره إشبيلية بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب كامب نو، ضمن الجولة الـ30 من مسابقة الدوري الإسباني.

ومع اقتراب إنتهاء الموسم الكروي الحالي، فإن جميع الفرق تتهافت نحو الفوز وتحقيق اللقب، ويبدو أن التهديف هو الطريق الوحيد للفوز.

في التقرير التالي نستعرض الفرق الأكثر تهديفاً في الدوريات الـ5 الكبرى هذا الموسم:-

برشلونة الإسباني

الأهداف: 88 هدفا

عدد المباريات: 30 مباراة

هداف الفريق: ليونيل ميسي .. 27 هدفا

موناكو الفرنسي

الأهداف: 87 هدفا

عدد المباريات: 30 مباراة

هداف الفريق: رادميل فالكاو.. 16 هدفا

ريال مدريد الإسباني

الأهداف: 78 هدفا

عدد المباريات: 29 مباراة

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هداف الفريق: كريستيانو رونالدو.. 19 هدفا

نابولي الإيطالي

الأهداف: 69 هدفا

عدد المباريات: 30 مباراة

هداف الفريق: درايس ميرتينز.. 20 هدفا

بايرن ميونيخ الألماني

الأهداف: 67 هدفا

عدد المباريات: 27 مباراة

هداف الفريق: روبرت ليفاندوفيسكي.. 24 هدفا

ليفربول الإنجليزي

الأهداف: 66 هدفا

عدد المباريات: 31 مباراة

هداف الفريق: ساديو ماني 13 هدفا