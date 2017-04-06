أخبار عاجلة

فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب -
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

سقوط عصابة لتزوير العملات النقدية في البحيرة

Google+ Print
سقوط عصابة لتزوير العملات النقدية في البحيرة سقوط عصابة لتزوير العملات النقدية في البحيرة

مصراوي Masrawy

سقوط عصابة لتزوير العملات النقدية

كتب – فتحي عمر وسامح غيث:

نجح قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بالبحيرة، اليوم الخميس، في ضبط عاطلين لقيامهما بتزوير العملات الوطنية وترويجها بدائرة مركز كوم حمادة والمراكز المجاورة.

كانت معلومات وردت لضباط قطاع الأمن العام، مفادها قيام عاطلين بتزوير العملات النقدية متخذين من مسكن أحدهما وكرا لمزاولة نشاطهما الغير مشروع.

وبمداهمة المنزل تم ضبطهما وبحوزتهما "6460 جنيهًا مزورة، و2 جهاز طابعة ألوان ليز، وشاشة كمبيوتر، وجهاز CPU محمل عليه برامج تزوير، و4 باكتات ورقية تستخدم في طباعة أوراق العملات الوطنية المزورة، وهاتف محمول".

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص