سقوط عصابة لتزوير العملات النقدية في البحيرة

كتب – فتحي عمر وسامح غيث:

نجح قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بالبحيرة، اليوم الخميس، في ضبط عاطلين لقيامهما بتزوير العملات الوطنية وترويجها بدائرة مركز كوم حمادة والمراكز المجاورة.

كانت معلومات وردت لضباط قطاع الأمن العام، مفادها قيام عاطلين بتزوير العملات النقدية متخذين من مسكن أحدهما وكرا لمزاولة نشاطهما الغير مشروع.

وبمداهمة المنزل تم ضبطهما وبحوزتهما "6460 جنيهًا مزورة، و2 جهاز طابعة ألوان ليز، وشاشة كمبيوتر، وجهاز CPU محمل عليه برامج تزوير، و4 باكتات ورقية تستخدم في طباعة أوراق العملات الوطنية المزورة، وهاتف محمول".

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.