بالصور- تعرف على ملكة الجمال التي أصبحت عمدة جبل طارق

كتبت- ميرا ماهر

أصبحت "كايان الدورينو" ملكة جمال العالم 2009، أصغر عمدة في تاريخ إقليم جبل طارق.

وأُعلنت "كايان"، الثلاثاء، عمدة لـ "جبل طارق"، حيث أدت اليمين كأصغر عمدة في تاريخ الأقليم.

وقال فابيان بيكاردو رئيس الوزراء جبل طارق: "عندما أصبحت كايان ألدورينو ملكة جمال العالم، أصبحت لديها ميدالية شرف لجبل طارق، وهو أعلى تمييز مدني لدينا، لذلك نطلب منها أن تصبح عمدة"، وذلك وفقاً لصحيفة تليجراف البريطانية.

وعبرت " كايان " - 30 عاماً - في حفل أداء اليمين عن مدى امتنانها لذلك قائلة: "لقد شغلت منصب نائب عمدة للسنوات القليلة الماضية، لذلك أود أن أشكر رؤساء البلديات السابقين على كل ما أسهموا به لرئاسة البلدية".

يذكر أن "كايان" ثالث امرأة تتولي المنصب، وقد وصفتها وسائل الإعلام البريطانية، بأنها "العمدة الأجمل في العالم".

ويشار إلى أن جبل طارق منطقة صخرية تطل على البحر المتوسط، وتقع تحت السيادة البريطانية.