شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

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قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، إن مصر والسعودية تعملان على استكمال مشروع الربط الكهربائى المشترك بينهما من خلال خطوط للربط بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات ومن المتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولى للمشروع عام 2020، كما أن دراسات الربط مع السودان وأثيوبيا جار تحديثها لمواكبة تطور الشبكات بتلك الدول.

واستعرض شاكر خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للدورة الثانية عشرة لاجتماعات المجلس الوزاري العربي للكهرباء بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية، أهم ما قام به المكتب التنفيذى من أعمال بين دورتي المجلس الحادية عشرة والثانية عشر والاجتماعات التي تمت علي مستوي الخبراء وفرق العمل والمكتب التنفيذي وكذلك أهم الندوات وورش العمل.

واوضح أنه على صعيد محور الربط الكهربائي العربي ومستجداته فقد شهدت الفترة الممتدة بين الدورتين عقد عدة اجتماعات لمتابعة "دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل وتقييم استغلال الغاز الطبيعي لتصدير الكهرباء" التي قام بإعدادها الـصندوق العربـي للإنمـاء الاقتصادي والاجتماعي حيث كان آخرها الاجتماع السابع عشر للجنة التوجيهية المكلفة بمتابعة دراسة الربط الكهربائي ولفريق عمل دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل بمقر الأمانة العامة خلال نوفمبر ٢٠١٦.

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ونتيجة هذه المجهودات فقد وافق مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية بتاريخ 8/9/2016 على مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، كما تمت أيضاً مناقشة الملاحظات الرسمية للدول العربية بشأن الاتفاقية العامـة واتفاقيـة السوق وإدخال الملاحظات المتفق عليها ضمن المسودة النهائية للاتفاقيتين.

وأشار شاكر الى أنه يتم إعداد مذكرة مفاهيمية للتعاون مع البنك الدولي في إنشاء منصة لتبادل الكهرباء بين الدول العربية خلال مرحلة انتقالية 2016-2018 بهدف تسريع اندماج الدول العربية في تجارة الكهرباء كوسيلة لتدعيم إقامة السوق العربية المشتركة.