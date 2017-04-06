المؤبد للمتهمين بقتل زعيم مافيا تجارة الأعضاء بسيناء

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قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، برئاسة المستشار محمد إبراهيم قنصوة، بمعاقبة 8 أشخاص بالسجن المؤبد، وغرامة 20 ألف جنيه لكل منهم؛ لاشتراكهم في قتل إبراهيم عبد الله سليمان وشقيقه.

المتهمون هم: يحيى عيد مصلح، محمد مبارك سليمان، سلامة عودة عيد، مسعد سالم إبراهيم، محمد سالم سالمان، سليمان حمدان إبراهيم، سليمان محمد سليمان، أحمد عيد مصلح.

ترجع أحداث الواقعة إلى 24 يوليو 2012، حيث ألقت المباحث القبض على 8 متهمين من 25 شخصا تورطوا في الجريمة.

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وترافع المحامي بهاء أبوشقه، عن المتهمين، وشكك في جدية التحريات، وتسائل لماذا تم الإبلاغ عن الجريمة بعد 7 أشهر من وقوعها، وشكك في أن القتلى ليسوا هم المجني عليهم لاستحالة التعرف علي رفاتهم بعد هذه المدة، حيث تم دفنهم في المرة الأولي بتاريخ 14 /11/2011 في المالحة بوسط سيناء، ثم استخراج جثثهم ودفنها للمرة الثانية بتاريخ 24/7/2012 في منطقة أبوصويرة بجنوب سيناء على بعد 100 كم من مكان الدفن الأول، ثم الإبلاغ عن الواقعة.

وفجر المحامي نبيل محمد عبد الرحمن، مفاجأة حينما أشار إلى أن المجني عليه سليمان عبد الله سليمان، كان ملقبا بـ"السلطان"، وكان يتزعم مافيا تجارة الأعضاء في سيناء، لافتا بأن المباحث الفيدرالية بثت تقريرا قام بترجمته عن عصابة عالمية لتجارة الاعضاء تصطاد الأفارقة، وتستدرجهم إلى سيناء، وقتل الأقوياء منهم، وإرسال أعضاؤهم إلى تل أبيب عن طريق جهاز "الموساد" الإسرائيلي.

وأضاف المحامي، أن "الموساد" ينقل هذه الأعضاء بعد حفظها طبيا خلال 3 ساعات إلى زعيم المافيا العالمية لتجارة الأعضاء بأمريكا يدعى ليفي إسحاق، تم ضبطته من قبل المباحث الفيدرالية الأمريكية، وأرشد عن أسماء أعوانه بمختلف الدول، ومنهم "سليمان".