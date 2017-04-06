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أيمن أبو العلا: زيارة السيسي لأمريكا من أنجح الزيارات الخارجية

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أيمن أبو العلا: زيارة السيسي لأمريكا من أنجح الزيارات الخارجية أيمن أبو العلا: زيارة السيسي لأمريكا من أنجح الزيارات الخارجية

التحرير

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قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح لأمريكا، «تعد واحدة من أنجح الزيارات الخارجية التي قام بها الرئيس لدولة خارجية، بل تعد زيارة تاريخية بكل المقاييس، إذ علينا ألا ننسى أن الذي استضاف الرئيس المصري بكل هذه الحفاوة هو رئيس أكبر دولة في العالم».

وأضاف في بيان اليوم، الخميس، أن الزيارة حققت مكاسب عديدة على المستوى الاقتصادي والعسكري والسياسي، وفتحت الباب أمام انطلاقة جديدة للعلاقات المصرية الأمريكية وهو ما سينعكس على منطقة الشرق الأوسط بالكامل مما سيكون له مؤشرات إيجابية كثيرة في مناحي مختلفة.

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وأوضح أنه ينبغي أن «نقدم كل التحية لكل فرد ساعد في إنجاح هذه الزيارة والخروج بها على هذا النحو الذي يبلور مكانة كدولة ذات تاريخ كبير وتمثل ثقل داخل منطقة الشرق الأوسط».

ولفت إلى أنه «اتضح جليًا أن يقدر رئيس مصر وليست مجرد كلمات فقط، كما أن الزيارة أتت بثمار جيدة على المستوى العسكري ولعل أبرز المؤشرات زيارة الرئيس للبنتاجون في حين تم الإعلان عن زيارة وزير الدفاع الأمريكي لمصر خلال الفترة المقبلة». 

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التحرير

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