طلب إحاطة لإدارج 30 ألف عامل بالتربية والتعليم بالموازنة العامة

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تقدم محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، حول وجود مشكلة كبيرة تتعلق بالعاملين بوزارة التربية والتعليم وتحديدًا المعينين منهم على ميزانية الصناديق الخاصة.

وقال فؤاد، في بيان صحفي له اليوم، إن عدد المعينين على ميزانية الصناديق الخاصة يقترب من 30 ألف معين (إدارى- معلم- عامل)، على مستوى أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أنه يوجد أكثر من 4 آلاف بداخل محافظة الجيزة تم تعيينهم على ميزانية الصناديق الخاصة بمديرية التعليم بالجيزة.

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وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذا الأمر أضطر المديرية إلى البحث عن بعض الحلول "المؤقتة" لمجابهة الأزمة، حيث قامت المديرية مضطرة إلى استقطاع مبالغ مالية من المصروفات الدراسية من أجل سد عجز الرواتب الخاصة بتلك الأعداد، مما يعتبر مخالفة واضحة وصريحة، حيث أن الصرف في هذا الإطار يعتبر في غير محلة وفي غير الغرض المخصص له.

وطالب، بوجوب توفير الموارد المالية المطلوبة لسد ذلك العجز بجميع مديريات التعليم على مستوى الجمهورية، كما يجب وضع حل جذري لتلك الفئة من المعينين من خلال تخصيص ميزانية رسمية ثابتة بإدراجهم في الموازنة العامة للدولة تجنبًا لعدم تكرار مثل تلك الأزمة مرة أخرى.