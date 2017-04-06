وزير الكهرباء: حولنا عجز بـ 3 الاف ميجاوات لفائض

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قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال كلمته بالجِلسة الافتتاحية للدورة الثانية عشرة لاجتماعات المجلس الوزاري العربي للكهرباء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، إن المكتب التنفيذي أولى أهمية كبرى لمتابعة تنفيذ القرارات والبرامج التي أقرها المجلس.

وعلى الصعيد الوطني، أشار وزير الكهرباء - إلى التحديات التى واجهها قطاع الطاقة المصري خلال الفترة الماضية والنجاح الذي حققه لسد فجوة العجز وتحويلها إلى وجود فائض يزيد عن 3 جيجاوات من خلال عدد من الإجراءات.

استعرض وزشر الكهرباء، أهم ما قام به المكتب التنفيذى من أعمال بين دورتي المجلس الحادية عشر والثانية عشر والاجتماعات التي تمت على مستوي الخبراء وفرق العمل والمكتب التنفيذي وكذلك أهم الندوات وورش العمل، مؤكدًا أنه على صعيد محور الربط الكهربائي العربي ومستجداته، فشهدت الفترة الممتدة بين الدورتين عقد عدة اجتماعات لمتابعة "دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل وتقييم استغلال الغاز الطبيعي لتصدير الكهرباء" التي قام بإعدادها الـصندوق العربـي للإنمـاء الاقتصادي والاجتماعي، حيث كان آخرها، الاجتماع السابع عشر للجنة التوجيهية المكلفة بمتابعة دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل ولفريق عمل دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل بمقر الأمانة العامة خلال الفترة 10-11/10/2016.

ونتيجة لهذه المجهودات، وافق مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية بتاريخ 8/9/2016 على مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، كما تم أيضًا مناقشة الملاحظات الرسمية للدول العربية بشأن الاتفاقية العامـة واتفاقيـة السوق وإدخال الملاحظات المتفق عليها ضمن المسودة النهائية للاتفاقيتين.

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كما تم إعداد مذكرة للتعاون مع البنك الدولي في إنشاء منصة لتبادل الكهرباء بين الدول العربية خلال مرحلة انتقالية 2016-2018، بهدف تسريع اندماج الدول العربية في تجارة الكهرباء كوسيلة لتدعيم إقامة السوق العربية المشتركة للكهرباء.