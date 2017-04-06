كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي

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قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي في بيان لها عقب اجتماع مع الرئيس السيسي في واشنطن "ناقشت مع الرئيس السيسي تقدم مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق من خلال اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 12 مليار دولار أمريكي".

وأضافت "تقوم مصر بتنفيذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى مساعدة الاقتصاد على العودة إلى مستوى يتناسب مع إمكاناته الكامنة وتحقيق معدلات نمو أعلى وخلق المزيد من فرص العمل"

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وتابعت"نحن ندرك التضحيات والمصاعب التي يتعرض لها الكثير من المواطنين المصريين، وخاصة بسبب التضخم المرتفع. ويعمل الصندوق على مساعدة الحكومة والبنك المركزي للسيطرة على التضخم، كما يدعم الخطوات التي تتخذها السلطات المصرية لحماية الفقراء ومحدودي الدخل".