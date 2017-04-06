نائبة: لا يعقل أن يقصف أطفال ونساء سوريا بالغازات الكمياوية

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أدانت النائبة سعاد المصري، عضو لجنة المشروعات الصغير والمتوسطة، المجزرة التي وقعت في خان شيخون بمحافظة إدلب السورية، قائلة إن ما حدث عمل مروع لا يقبل به أحد، ولا يعقل أن يقصف الأطفال والنساء بهذه الغازات الكيماوية.

وأكدت النائبة في بيان لها اليوم، رفضها التام لاستهداف المدنيين واعتبار ذلك جريمة مروعة ينبغى أن يحاسب من ارتكبها لأنها بعيدة عن أخلاقيات الحرب وتتنافى تمامًا مع المواثيق الدولية.

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وطالبت المصري، كل الأطراف بالالتزام بالرؤية المصرية التي دعت على مدى السنوات الماضية لإقرار حل سياسى للأزمة السورية.