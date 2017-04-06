رئيس فرع المقاولون العرب بسيناء: «تنفيذ 70% من أنفاق بورسعيد»

التحرير

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أكد المهندس مبارك منصور، مدير فرع شركة المقاولون العرب بسيناء، اليوم الخميس، الانتهاء من 70% من أعمال مخارج الأنفاق غرب بورسعيد.

وقال "منصور"، في تصريحات للتحرير، إن هناك تنسيقا في إدارة المشروع بين شركتي المقاولون العرب وأوراسكوم؛ لتجهيز مخارج نفقين من جهة الغرب بمعدل نفق لكل شركة، لافتا بأنه يتم التجهيز حاليا لأماكن خروج ماكينة الحفر أسفل الماء، حيث بدأت العمل مطلع نوفمبر الماضي من شرق بورسعيد.

وأوضح مدير فرع شركة المقاولون العرب، أن مدة عمل الماكينة في حفر النفق الواحد تستمر 300 يوم، تكون الشركات المسؤولة عن مخارج استقبالها.

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وأضاف "النفق الواحد يعمل به 300 عامل و20 مهندسا بنظام الورديات، بواقع 12 ساعة للواحدة"، مشيرا إلى أن "وردية الصباح" تضم 200 عامل، مقابل 100 عامل مساءً.

وأشار المهندس مبارك منصور، إلى أن تكلفة مخرج النفق الواحد 500 مليون جنيه، مقابل مليار جنيه في حالة النفق بمخرجيه الشرقي والغربي، لافتا بأن الأعمال على قدم بساق؛ للنتهاء في الموعد المحدد منتصف عام 2018.

وكشف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيحضر افتتاح الأنفاق، مشددا على اهتمامه الدائم بسير العمل بمشروعات التنمية.