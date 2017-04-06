داعش ينفذ حكم الإعدام بحق ثلاثة شباب غربي كركوك

كركوك (العراق) - (د ب أ):

أفاد مصدر أمني عراقي الخميس، بأن عناصر بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) نفذت عملية إعدام ثلاثة شباب شنقا حتى الموت بتهمة التخابر مع الأجهزة الأمنية الحكومية غربي مدينة كركوك250 كم شمالي بغداد.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن" عناصر بتنظيم داعش نفذت حكم الاعدام بحق ثلاثة شباب شنقا حتى الموت اليوم داخل قاعده البكاره إحدى القواعد العسكرية للجيش العراقي سابقا الذي يتخذه داعش كمقر لسجن المعتقلين وتنفيذ الاعدامات، الواقع بين قضاء الحويجة وناحية الرياض غربي كركوك ".

يذكر أن مناطق جنوب وغربي كركوك تخضع لسيطرة تنظيم داعش منذ يونيو عام 2014.