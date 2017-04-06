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وزير الداخلية: السيسي حذر من خطورة الإرهاب منذ توليه الرئاسة.. ودول العالم فطنت إليه مؤخرا

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وزير الداخلية: السيسي حذر من خطورة الإرهاب منذ توليه الرئاسة.. ودول العالم فطنت إليه مؤخرا وزير الداخلية: السيسي حذر من خطورة الإرهاب منذ توليه الرئاسة.. ودول العالم فطنت إليه مؤخرا

مصراوي Masrawy

وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار

(أ.ش.أ):

قال وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار ، إن تجربتنا في مواجهة الارهاب ومكافحته ستبقى رائدة، وملهمة لنا في الوقت ذاته على إكمال المسيرة، وخوض المعركة بلا كلل ولا ملل، بصبر بلا جذع، وأمل بلا يأس، حتى لو خضبت دماؤنا كل شبرا من تراب هذا الوطن" نحن من دونه لا شيء" .
وأضاف اللواء عبدالغفار - في حوار على هامش فعاليات الدورة الـ 34 لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس ، الرئيس السيسى حذر منذ اليوم الأول لتوليه مهمته الوطنية الجسيمة من خطورة الارهاب، ليس فقط على الدول العربية، ولكن على جميع دول العالم، ودعا الى ضرورة توسيع آفاق التعاون الدولي لمكافحته، وهو ما فطنت إليه دول العالم مؤخرا، بعدما ضرب الارهاب الخسيس العديد من العواصم الأوروبية، مطالبا في الوقت نفسه بضرورة اعتماد استراتيجية دولية شاملة، تتوحد فيها كل الجهود لمحاربة الارهاب، وتجفيف منابع تمويله.
ووجه وزير الداخلية رسالة وعيد لكل من تسول لهم أنفسهم المساس بتراب هذا الوطن أو العب بأمنه، قائلا : " كل من يسعى لتخريب البلاد وتهديد استقرارها .. هو والعدم سواء إن عاجلا أو آجلا

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