ضبط 20 مليون صاروخ ألعاب نارية داخل 10 ورش تصنيع بالفيوم

كتب – فتحي عمر وسامح غيث :

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي بالفيوم ، اليوم الخميس، حملات أمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط مصنعي الألعاب النارية.

أسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط 10 ورش تصنيع العاب نارية، وسط الأراضي الزراعية بمنطقتي النزلة – مركز الشواشنة والسنجأ-مركز ابشواي إجمالي مضبوطات " 15 مليون صاروخ، 5 مليون بمبه، 140 كيلو بارود أسود، 110 كيلو كبريت أصفر، 136000 فتيل أطوال مختلفة ، 95 كيلو بودرة بيضاء، 2 ميزان حساس، 4 غربال سلك، 2000 شريط تجميع، 210 بكره لاصقة ، 14000 كرتونه وعلبه للتعبئة".

تم تحرير المحاضر اللازمة ، وتولت النيابة العامة التحقيق.