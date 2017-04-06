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ضبط 20 مليون صاروخ ألعاب نارية داخل 10 ورش تصنيع بالفيوم

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ضبط 20 مليون صاروخ ألعاب نارية داخل 10 ورش تصنيع بالفيوم ضبط 20 مليون صاروخ ألعاب نارية داخل 10 ورش تصنيع بالفيوم

مصراوي Masrawy

ضبط العاب نارية داخل ورشة تصنيع

كتب – فتحي عمر وسامح غيث :

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي بالفيوم ، اليوم الخميس، حملات أمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط مصنعي الألعاب النارية.

أسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط 10 ورش تصنيع العاب نارية، وسط الأراضي الزراعية بمنطقتي النزلة – مركز الشواشنة والسنجأ-مركز ابشواي إجمالي مضبوطات " 15 مليون صاروخ، 5 مليون بمبه، 140 كيلو بارود أسود، 110 كيلو كبريت أصفر، 136000 فتيل أطوال مختلفة ، 95 كيلو بودرة بيضاء، 2 ميزان حساس، 4 غربال سلك، 2000 شريط تجميع، 210 بكره لاصقة ، 14000 كرتونه وعلبه للتعبئة".

تم تحرير المحاضر اللازمة ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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