إزالة 7 حالات تعد على أراض زراعية بأبوقرقاص

المنيا ــ ريمون الراوي:

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص بالمنيا، اليوم الخميس، من إزالة عدد 7 حالات تعد على الأرض الزراعية بمساحة 10 قراريط و8 أسهم، وذلك خلال إحدى حملات الإزالة التي نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع قسم الإرشاد الزراعي وحماية الأراضي، بهدف الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية داخل زمام المركز.

من جانبه، قال سيد النخيلي، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، في تصريحات صحفية اليوم: "إن الحملة أسفرت عن إزالة عدد 6 حالات تعدٍّ بقريتي صنيم والبربا بمساحة 9 قراريط و20 سهمًا وحالة تعد بقرية أبو الصفا بمساحة 12 سهمًا، لافتًا إلى أنه جرى تحرير محاضر بذلك واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.