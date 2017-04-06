"البيئة" تُسجل دولفين شبيه الحوت القاتل (أوركا) على ساحل خليج العقبة

كتبت- مادي غيث:

تمكنت وزارة البيئة، الخميس، من خلال فريق عمل محمية "أبوجالوم" بإدارة محميات سيناء، من تسجيل أحد أكبر الدلافين على مستوى العالم من نوع شبيه الحوت القاتل (أوركا)- (falsekiller whale (Pseudorca crassiderns- بساحل خليج العقبة.

وقال رئيس قطاع حماية الطبيعة المهندس أحمد سلامة، إن الدولفين المذكور عُثر عليه نافقًا على شاطئ محمية أبوجالوم أثناء الدوريات الساحلية، وتم التعامل معه بشكل علمي وسليم؛ حيث تم تحديد نوعه وأخذ كافة القياسات اللازمة للجسم والعينات المطلوبة لدراستها، وتم إنهاء مراحل دفنه بشكل آمن عن طريق تغطيته بالجير الحي لحين التحلل تمهيدا لاستخراج هيكله العظمي، ونقله إلى متحف المحميات الطبيعية للاستفادة العلمية وخدمة البحث العلمي، منوها بأن ذلك تم بالتعاون مع بعض المهتمين بمجال الحفاظ على البيئة وبعض مشايخ القبائل بسيناء وبمساندة السكان المحليين لفريق عمل المحمية.

وقال سلامة إن طول الدولفين النافق يبلغ 4 أمتار ويقدر وزنه بحوالي 800 كجم، وتم فحص الشكل الظاهري وتجويف الفم ولم يُعثر على أية آثار قد تكون تسببت في نفوقه مما يرجح أن يكون النفوق طبيعيا، كما لم يتمكن فريق العمل من تشريحه وفحص محتوى المعدة للتأكد من أسباب النفوق نظرا لبدء تعفنه.

وأكد رئيس قطاع حماية الطبيعة، على أهمية هذا الحدث ودوره في خدمة العلم ومجال البحث العلمي؛ حيث يُعتبر هذا النوع من الدلافين ضمن الأكبر حجما على مستوى العالم وضمن الكائنات المهددة بخطر الإنقراض، ويعيش بالمحيطات والمياه العميقة، ولم يسبق تسجيله بخليج العقبة من قبل بالسواحل المصرية، كما أن تلك الأنواع تتغذى على صغار الدلافين وعلى العديد من الأسماك البحرية.

يُذكر أن ظاهرة النفوق لتلك الأنواع متكررة الحدوث على شواطئ العالم، وهي ظاهرة طبيعية تُعرف بالجنوح والنفوق الجماعي؛ حيث سُجل مؤخرا نفوق جماعي لـ95 كائنا من تلك الأنواع على شاطئ فلوريدا في يناير 2017، كما سُجل عام 2005 نفوق جماعي لـ140 كائنا من نفس النوع على شواطئ غرب أستراليا.​