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مصدر: 9 مصابين بحادث محور كرداسة بينهم ضابط بالقوات المسلحة

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مصدر: 9 مصابين بحادث محور كرداسة بينهم ضابط بالقوات المسلحة مصدر: 9 مصابين بحادث محور كرداسة بينهم ضابط بالقوات المسلحة

مصراوي Masrawy

حادث اصطدام اتوبيس هيئة نقل عام بالحاجز الخرساني

كتب -صابر المحلاوي:
أفاد مصدر مطلع على تحقيقات النيابة العامة، أن إجمالي عدد المصابين في حادث اصطدام اتوبيس هيئة نقل عام بالحاجز الخرساني لمحور 26 يوليو الذي وقع ظهر أمس، بلغ 9 أشخاص.

وأضاف المصدر -الذي فضل دم ذكر اسمه لأنه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام- لمصراوي، اليوم الخميس، أن من ضمن المصابين ملازم أول بالقوات المسلحة كان يرتدي ملابس مدنية، أثناء استقلاله الأتوبيس، بالإضافة إلى أن الإصابات شملت سائق الأتوبيس والكمسري و 6 أشخاص أخرين، مشيرًا إلى أن الإصابات تنوعت ما بين الكدمات والجروح المتفرقة بالجسد.

كان المستشار محمود فراج، مدير نيابة كرداسة، قد أمر بتشكيل فريق من أعضاء نيابة كرداسة، للاستماع لأقوال المصابين داخل مستشفى إمبابة العام.

وانتقل المستشار مصطفى توفيق رئيس نيابة كرداسة، لسماع أقوال المصابين وكشف ملابسات الواقعة.

وكان أتوبيس نقل عام، سقط من أعلى محور كرداسة في الجيزة، وأسفر عن إصابة 9 أشخاص، وانتقلت النيابة لمعاينة مكان الحادث ورفع آثاره، وتسيير حركة المرور.

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