ضبط طالب انتحل صفة ضابط بالدقي.. والمتهم: "كنت بتفسح"

كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة، القبض على طالب جامعي انتحل صفة ضابط شرطة بمنطقة الدقي.

تلقى اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة الدقي بضبط طالب انتحل صفة ضابط شرطة.

وكشفت تحريات المقدم أحمد الوليلي، رئيس مباحث الدقي، أنه أثناء تواجد نقطة تأمين المركز الثقافي الروسي بشارع التحرير، اشتبه الضابط حسين وحيد، في شخص بحوزته طبنجة بين طيات ملابسه.

وبسؤاله، قرر أنه ضابط بمديرية أمن الأقصر، ولا يحمل بطاقة تحقيق الشخصية العسكرية، وتبين أنه يدعى "أحمد. ج"، 21 عاما، طالب بكلية الحقوق، وبحوزته طبنجة صوت 9مم، و10 طلقات.

وأمام العميد شريف الجمل، رئيس مباحث شمال الجيزة، اعترف الطالب بانتحاله صفة ضابط شرطة؛ بقصد التباهي، وأنه حضر للقاهرة بصد التنزه.