مصر تتقدم والبرازيل تعود للصدارة في التصنيف العالمي للفيفا

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استطاع المنتخب المصري أن يتقدم مركزا واحدا في تصنيف الإتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، لهذا الشهر، حينما حل في المركز الـ19 عالميا، بعدما كان في المركز الـ20 في تصنيف شهر مارس.

وجاء تقدم مصر بسبب فوزها على توجو وديا، بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهم على ملعب برج العرب في مارس الماضي، وبهذا الفوز زاد رصيد مصر 6 نقاط في الترتيب العام، ليصبح 910 نقطة في المركز الـ19.

وواصل المنتخب المصري تصدره للمنتخبات الإفريقية بعد أن جاء في المركز الأول وبعده السنغال في المركز 30 ثم الكاميرون 33 وبوركينا فاسو 35 ثم نيجيريا 40.

أما على المستوى العالمي فقد تصدر منتخب البرازيل التصنيف العالمي للمرة الأولى منذ 2010، حيث حل منتخب السامبا في المركز الأول بعدد 1661 نقطة متفوقا على الأرجنتين الذي هبط إلى المركز الثاني بـ1603 نقطة ثم ألمانيا بـ1464 نقطة.

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وحل المنتخب التشيلي رابعا بـ1403 نقطة وكولومبيا خامسا بـ1348 وفرنسا سادسا بـ1294 ثم بلجيكا سابعا بـ1281 نقطة والبرتغال ثامنا بـ1259 وسويسرا تاسعا 1212 نقطة وإسبانيا عاشرا بـ1204 نقطة.