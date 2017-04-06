آخرهم زوجة «الشيخ» بـ«تسمم الحمل».. لاعبون أفجعهم الموت في أقرب ذويهم

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"وفاة زوجة لاعب الاتحاد السكندرى أحمد الشيخ بتسمم فى الحمل" خبر أثار صدمة كبيرة بين جماهير الوسط الرياضى وخارجه، وسيطرت أجواء من الحزن على كل من تلقى الخبر خاصة بعد نشر اللاعب صورة تجمعه بزوجته قبل وفاتها أثناء وجودها بالعناية المركزة فى حالة خطيرة، معلقًا عليها: "ربنا ميحرمنيش منك".

لاعب الاتحاد السكندري لم يكن الأول، فعدد من اللاعبين أصيبوا بفاجعة موت ذويهم بشكل مفاجئ، ونرصد أبرزهم خلال التقرير التالى..

والدة وشقيقة اللاعب أيمن أشرف

رحلت والدة وشقيقة أيمن أشرف الظهير الأيسر لنادي سموحة في حادث سير بالإسكندرية فى زيارة كان يقومان بها لللاعب، حيثت صدمتهما سيارة مسرعة ولقيا مصرعهما على الفور.

شقيق اللاعب أحمد سالم

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فجع الموت لاعب النادي المصري أحمد سالم في شقيقه، بعدما لقي مصرعة نتيجة حادث سير أيضًا بمحافظة البحيرة.

وأصر اللاعب على المشاركة في المباراة التى لعبها المصري يومها أمام الإنتاج الحربي، والتي انتهت بفوز فريقه بهدفين مقابل هدف، رغم محاولات الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن حسام حسن إثناءه عن المشاركة تقديرًا لحالته النفسية.

شقيق أحمد حسن فرج

رحل أيضًا شقيق لاعب النادي الأهلي السابق أحمد حسن فرج، الشهير بـ"دروجبا"، بعد انقلاب سيارته في طريق أسيوط الغربي، وانفجار الإطار الأمامي للسيارة، والذي نتج عنه إصابته بنزيف بالمخ، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام.

شقيقة حسني عبد ربه

أثناء تواجده في صفوف مران الفريق، تلقي النجم حسنى عبدربه لاعب النادي الإسماعيلى ومنتخب مصر خبر وفاة شقيقته بعد صراع طويل مع المرض، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة بالمركز الطبى العالمى.